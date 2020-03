Woody Allen nelle sue memorie sbugiarda Timothée Chalamet

News Cinema

Chalamet, il giovane interprete di Un giorno di pioggia a New York, è uno degli attori che ha dichiarato di aver rimpianto la collaborazione col regista e Woody Allen dice il vero motivo.

Noi non l'abbiamo ancora letto e forse nemmeno lo faremo, ma non c'è dubbio che il controverso libro di memorie di Woody Allen "A proposito di niente" (da noi al momento disponibile solo in costosa versione ebook) sia servito al regista anche per togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Almeno a giudicare da chi il libro l'ha letto e analizzato. Una delle cose di cui Allen parla sono gli attori che lo hanno rinnegato - dicendosi dispiaciuti di aver lavorato con lui - e in particolare Timothée Chalamet, protagonista del suo Un giorno di pioggia a New York.

Il film avrebbe dovuto essere distribuito da Amazon Studios ma il regista ne ha riottenuto i diritti dopo che l'uscita era stato sospesa a data indefinita per le chiacchiere intorno a lui risollevate dal movimento #metoo (di cui non entriamo nel merito perché, come molti di voi, ne abbiamo ormai la nausea). Molti attori, comunque, si sono distanziati da lui. Questo quello che scrive il regista:

"Tutti e tre i protagonisti di Un giorno di pioggia a New York sono stati splendidi ed è stato un piacere lavorarci. In seguito Timothée ha affermato pubblicamente che era pentito di aver lavorato con me e che avrebbe devoluto il suo compenso in beneficienza, ma ha giurato a mia sorella che ha dovuto farlo perché era candidato all'Oscar per Chiamami col tuo nome e lui e il suo agente pensavano che avrebbe avuto più possibilità se mi avesse denunciato, così l'ha fatto. Comunque, io non rimpiango di aver lavorato con lui e non restituisco niente dei miei soldi".

Allen ha già un altro film pronto, Rifkin’s Festival, che avrebbe dovuto uscire in Spagna a fine anno, ma al momento, con la pandemia, non si sa ovviamente ancora cosa accadrà.