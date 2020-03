Woody Allen: la famiglia Farrow risponde alla versione dei fatti riportata nella sua autobiografia

News Cinema

A proposito di niente contiene passaggi forti e già varie volte esposti da Allen su Mia Farrow e sui figli, ecco la loro risposta.

Come era ovvio non sono passate molte ore dall’uscita in ebook delle memorie di Woody Allen, A proposito di niente, in cui per l’ennesima volta racconta la sua versione sul rapporto con Mia Farrow e sulle accuse di molestie a Dylan, per avere una risposta dei Farrow. In un tweet di Dylan Farrow, in cui parla anche a nome di sette fratelli e sorelle, ha ricordato come un comunicato diffuso due anni fa sia ancora in piedi, ancora valido. Un rappresentante di Mia e Ronan ha detto che la famiglia non ha altri commenti da fare al riguardo, se non la validità di quanto da loro già detto, in risposta in quanto a sua volta già detto varie volte da Allen.

Come dire, niente di nuovo, siamo al punto in cui stavamo all’inizio degli anni ’90, quando due differenti inchieste di polizia, in due diversi stati, dopo aver indagato, decisero che non esistevano basi su cui procedere a un’incriminazione per molestie su un minore.

Ecco cosa diceva questo comunicato dei Farrow.

“Amiamo e stiamo al fianco di nostra mamma, che è sempre stata un genitore premuroso e generoso. Nessuno di noi ha mai visto niente che non sia un trattamento compassionevole in casa nostra, il che spiega il motivo per cui il tribunale abbia dato in custodia esclusiva a nostra madre tutti i suoi figli. Rigettiamo ogni sforzo di sviare l’accusa di Dylan provando a denigrare nostra mamma. Mentre non vorremmo parlare pubblicamente di quel periodo penoso delle nostre vite, non possiamo rimanere in silenzio mentre viene ancora un volta attaccata ingiustamente”.

I'm grateful to my siblings for standing by me and my mother. Statement from Matthew Previn, Sascha Previn, Fletcher Previn, Daisy Previn, Ronan Farrow, Isaiah Farrow, and Quincy Farrow: pic.twitter.com/aBjWFUJjdH— Dylan Farrow (@RealDylanFarrow) September 17, 2018