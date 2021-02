Woody Allen: i film rimangono su HBO Max, "Deciderà il pubblico se vederli"

News Cinema

Il documentario dei Farrow, una demolizione di Woody Allen, è negli States sull'HBO, mentre su HBO Max in streaming rimangono i suoi film: i responsabili del servizio spiegano perché.

Dopo che la HBO ha mandato in onda il documentario Allen v. Farrow, disponibile negli States anche sul servizio di streaming HBO Max, la figura di Woody Allen viene più che mai discussa sulla rete, sempre relativamente alla vicenda di presunti abusi sessuali avvenuti una trentina d'anni or sono: qualcuno ha fatto notare che su HBO Max sono comunque rimasti disponibili in streaming per gli abbonati Broadway Danny Rose, Ombre e nebbia, Scoop, Radio Days, Un'altra donna e Settembre. A parte Scoop, come beffarda ironia della sorte vedono tutti Mia Farrow nel cast. Forse è anche questo ad aver attivato chi ha chiesto ai vertici HBO il motivo di quella che appare come una contraddizione: rendere disponibili i film di un artista che di fatto si demolisce del tutto, finanziando e distribuendo un documentario contro di lui. La risposta ufficiale HBO, rilasciata a TheWrap, non si è fatta attendere:

Questi titoli rimarranno disponibili nella biblioteca per consentire agli spettatori di prendere decisioni informate, e scegliere se guardare o meno quei lavori.

Ipocrisia? Cancel culture finalmente rinnegata? La rete si divide, ma sono sulla stessa lunghezza d'onda gli autori del documentario, Kirby Dick e Amy Ziering, almeno apparentemente. Nonostante la serie sia stata anche giudicata di parte, l'atteggiamento dei registi, dichiarato a Variety, è il seguente.

Ne parliamo nel quarto episodio, approfondiamo la questione delle decisioni che le persone devono prendere quando consumano un prodotto. Molti dicono di avere difficoltà nell'affrontare la cosa. Anche per questo vogliamo che la gente pensi e rifletta. C'è tanta arte in giro che arriva da trascorsi biografici complessi. Invitiamo la gente a decidere da sola.