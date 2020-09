Woody Allen: ecco il poster del suo nuovo film Rifkin's Festival

News Cinema

Grazie all'anteprima mondiale all'imminente Festival di San Sebastian, abbiamo la possibilità di vedere il poster del nuovo film di Woody Allen intitolato Rifkin's Festival.

Il nuovo film di Woody Allen avrà la sua anteprima mondiale al San Sebastian Film Festival, precisamente il 18 settembre con l'apertura della manifestazione. Si tratta si una commedia romantica che racconta di una coppia americana in viaggio in Spagna al Festival di San Sebastian, appunto. I due, marito e moglie, vengono rapiti dalla magia della cittadina e dall'aria di mare e cinema che si respira. Lei si invaghisce di un regista francese, lui è sedotto da una donna spagnola, ma in qualche modo l'intreccio amoroso si risolve da solo.

Rifkin's Festival, questo il titolo, è una co-produzione tra Spagna, Stati Uniti e Italia ed è intepretato da Elena Anaya, Louis Garrel, Gina Gershon, Sergi López, Wallace Shawn e Christoph Waltz. Il film uscirà nei cinema spagnoli il 25 settembre, mentre ancora non abbiamo una data per le sale italiane.

Abbiamo modo di vedere il poster di Rifkin's Festival qui sotto (disegnato dall'illustratore spagnolo Jordi Labanda), nonostante non sia ancora stato ufficialmente diffuso, grazie al sito woodyallenpages.com gestito da alcuni fan di Allen. E come giustamente sottolineano sul sito, è bello vedere il titolo in Windsor Light Condensed, il font che dal 1977 caratterizza i titoli sullo schermo dei film di Woody Allen.

Rifkin's Festival è il 49° film scritto e diretto dall'autore newyorchese.