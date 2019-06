Woody Allen con Wasp 2019 accolto a braccia aperte dal Festival di San Sebastian

Per fortuna c'è ancora chi ama profondamente Woody Allen e il suo cinema, e meno male che negli ultimi tempi i suoi fan, i suoi attori e anche buona parte della stampa europea hanno espresso solidarietà nei suoi confronti e sdegno per l'atteggiamento intransigente di Hollywood e per l'infausto destino di Un giorno di pioggia a New York, rifiutato da Amazon Studios. A spendere parole di lode per il regista, dichiarando pubblicamente il proprio apprezzamento, è oggi il Festival di San Sebastian, che farà da sfondo alla nuova commedia romantica del regista al momento intitolata Wasp 2019 (laddove Wasp sta per Woody Allen Spanish Project). La coppia protagonista del film capiterà, infatti, nella cittadina basca proprio in concomitanza del festival del cinema, che ogni anno si svolge nel mese di settembre, e la ragazza si invaghirà di un avvenente regista francese che avrà il volto di Louis Garrel. "Siamo molto felici che un maestro della levatura di Woody Allen voglia girare a San Sebastian" - ha dichiarato il direttore della manifestazione José Luis Rebordinos - "e anche che il suo film si svolga durante il San Sebastian Film Festival".

Woody Allen non è nuovo al San Sebastian Film Festival, che ha aperto nel 2004 con l'anteprima internazionale di Melinda e Melinda e dove ha presentato Vicky Cristina Barcelona. Il Festival gli ha tributato poi, nel 2004, il suo premio più importante: il Donostia Award. Wasp 2019 ha un cast d'eccezione, formato da Christoph Waltz, Elena Anaya (che sarà la bella ragazza spagnola di cui si innamora il ragazzo della coppia), Gina Gershon, Sergi López​ e Wallace Shawn.

Le riprese di Wasp 2019 cominceranno il mese prossimo, quindi ci toccherà aspettare almeno un anno. Per fortuna, il 3 ottobre, grazie a Lucky Red, vedremo nelle sale italiane Un giorno di pioggia a New York, con i suoi Timothée Chalmet, Elle Fanning, Jude Law, Liev Schreiber.