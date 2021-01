Wonka: Timothée Chalamet e Tom Holland in gara per il ruolo del protagonista

News Cinema

Dopo aver annunciato la data di uscita di Wonka, la Warner. Bros pensa a chi dovrà interpretare il giovane Willy Wonka e punta su Timothée Chalamet e Tom Holland.

Torniamo a parlare di Wonka, il prequel di Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato di cui la Warner ha annunciato la data d'uscita, che sarebbe il 17 marzo del 2023. Vista l'importanza del progetto, lo studio ha subito cominciato a cercare il suo protagonista e oggi saltano fuori due nomi prestigiosissimi: Timothée Chalamet e Tom Holland.

Dal momento che il film racconterà la giovinezza del proprietario della fabbrica di dolciumi, è normale che si cerchi un interprete poco più che ragazzo. Nel 2018 qualcuno aveva parlato di Ryan Gosling e Donald Glover, che però sono troppo in là con l'età. Intendiamoci, nessuno dei due ha avuto negli ultimi 3 anni un crollo fisico, ma probabilmente non andavano bene nemmeno quando si è cominciato a parlare del progetto.

Sia Tom Holland che Timothée Chalamet sembrano adatti per il ruolo. Holland è il nuovo Peter Parker/Spider-Man, come sappiamo. Ha grande popolarità sui social, lo vedremo dare prova della sua bravura in Chaos Walking e Cherry, e non dovrebbe avere problemi a cantare e a ballare, qualora ce ne fosse bisogno.

Quanto a Chalamet, da Chiamami col tuo nome in poi è diventato una vera e propria star, un giovane uomo dalla chioma fluente e l'aria un po’ dandy che fa impazzire le ragazzine. E’ stato Laurie nel Piccole Donne di Greta Gerwig, il protagonista maschile di Un giorno di pioggia a New York ed è stato scelto per impersonare Paul Atreides del Dune di Denis Villeneuve.

Chi la spunterà? Difficile dirlo. Entrambi gli attori sono cari alla Warner. Bros ed entrambi sarebbero dei perfetti Willy Wonka. Certo… sarà difficile eguagliare Gene Wilder o Johnny Depp, rispettivamente protagonisti di Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato e La fabbrica di cioccolato, ma con un po’ di pratica sia Tom che Timothée risulterebbero certamente all'altezza del compito.

Wonka sarà diretto da Paul King, che conosciamo come il regista di Paddington e Paddington 2.