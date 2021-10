Wonka è un musical e Chalamet sta già registrando le canzoni

News Cinema

La musica è sempre stata parte integrante dei film tratti da "La fabbrica di cioccolato" di Roald Dahl e Wonka con Timothée Chalamet sarà un vero e proprio musical.

Anche se non dovrebbe sorprendere chi ha visto i precedenti film tratti da "La fabbrica di cioccolato" di Roald Dahl e ne ricorda i numeri musicali e le canzoni (soprattutto quelle degli Oompa Loompa!), è arrivato l'annuncio che il prequel, Wonka, sarà un vero e proprio musical. Il protagonista Timothée Chalamet, che abbiamo visto di recente (e che rivedete) nella prima foto nelle sgargianti vesti del protagonista, ha raccontato a Time che è già stato in sala di registrazione (il leggendario studio di Abbey Road) per incidere le canzoni, e, con somma modestia, ha dichiarato: "Mi sembrava fuori della mia portata. Come se profanassi la storia".

A quanto pare però, anche se non l'abbiamo ancora sentito esibirsi, Chalamet non è estraneo al canto perché ha studiato alla Fiorello H. LaGuardia High School of Music & Art and Performing Arts, dove si è esibito nei musical teatrali Cabaret nel ruolo che nel film con Liza Minnelli aveva Joel Grey e in Sweet Charity.

Probabilmente, trattandosi di un prequel, le canzoni saranno tutte nuove, anche se non si sa ancora chi le ha composte. Al riguardo, Chalamet ha dichiarato: "Non scavano all'interno delle emozioni più buie della vita, ma sono una celebrazione dell'essere decentrati e del fatto che vada bene avere dei lati più bizzarri che non si adattano al resto".

Il cast completo che accompagnerà Timothée Chalamet in questa avventura è composto da Keegan-Michael Key, Sally Hawkins, Mathew Baynton, Simon Farnaby, Kobna Holdbrook-Smith, Tom Davis, Jim Carter, Rich Fulcher, oltre a due autentiche star come Rowan Atkinson e Olivia Colman.