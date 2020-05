Wong Kar-Wai inizierà a luglio le riprese di Blossoms

News Cinema

Il grande regista, autore di capolavori come Hong Kong Express e In the Mood for Love, tornerà finalmente dietro la macchina da presa per il suo undicesimo film, Blossoms, alla ripresa dei set in Cina.

Raffinato, perfezionista, meticoloso: il regista di Hong Kong Wong Kar-Wai ha diretto in trent'anni solo dieci film, tra cui capolavori come Happy Together (Palma d'Oro a Cannes), Hong Kong Express e soprattutto In The Mood for Love. Data la sua proverbiale e lunga preparazione, manca dal cinema dal 2013, quando ha diretto The Grandmaster. La buona notizia è che a luglio tornerà finalmente sul set per dirigere Blossoms.

Secondo quanto riporta Variety, la produzione ha affittato per lui i teatri di posa nella provincia di Zhejiang per 11 mesi, da maggio di quest'anno al marzo 2021. Solo adesso in Cina le lavorazioni cinematografiche riprendono, con le dovute cautele, per la pandemia ancora in corso, e in anticipo sul resto del mondo. Blossoms sarà l'undicesimo film di Kar-Wai ed è l'adattamento di un romanzo del 2012 di Jin Yucheng.

La storia è quella di un giovane uomo che cerca di affermarsi e trovare l'amore nella Cina degli anni Novanta, quelli del boom economico. In precedenza Wong Kar-Wai ha parlato del film come di un ritorno molto personale alla sua città natale, Shangai, e ha detto di aver lavorato alla sceneggiatura per cinque anni. I teatri di posa Hengdian, dove girerà il film, sono a 90 minuti d'auto dalla metropoli.

Il sito di cinema cinese Mtime ha commentato: "vedremo stavolta quanto a lungo girerà Wong Kar-Wai", ma che non sia una battuta lo dimostra il fatto che le riprese di In The Mood for Love sono durate 15 mesi, per Le ceneri del tempo ci sono voluti due anni nel deserto e per 2046, dalla concezione alla realizzazione, addirittura 5 anni. Noi speriamo che stavolta sia un po' più veloce perché non vediamo l'ora di vedere un suo nuovo lavoro.

Oltre al film, Kar-Wai produrrà una serie di 30 episodi tratta dallo stesso romanzo intitolata sempre Blossoms, per Tencent Video. A dirigerla sarà Shen Yan, regista della popolare serie cinese del 2017 The First Half of My Life, tratta da un romanzo romantico di Hong Kong.