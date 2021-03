WonderCon 2021: il meglio dell'edizione virtuale

News Cinema

Lo scorso weekend abbiamo partecipato al [email protected], dove sono state presentate serie Tv come Them (Amazon Prime Video) e Jupiter's Legacy (Netflix).

Nel weekend appena trascorso si è tenuta l’edizione virtuale del WonderCon 2021, due giorni fitti di panel online in cui i fan di tutto quello che è legato al mondo dei fumetti e dei supereroi hanno potuto ascoltare i loro beniamini e aggiornarli sulle ultime novità. Concentrandoci soprattutto su quello che concerne film e serie TV, noi di Comingsoon.it abbiamo partecipato all’evento con l’intento di ottenere notizie riguardanti le produzioni futuro che maggiormente attirano l’interesse del pubblico. Ecco il resoconto di quanto appreso.

Venerdì

Uno dei panel virtuali più attesi della giornata era senza dubbio quello condotto in solitario da Todd McFarlane, “padre” del supereroe più dark e maledetto in circolazione, ovvero Spawn. Come noto dal 2017 si tenta in collaborazione con la Blumhouse di realizzare una nuova versione cinematografica del supereroe dopo il lungometraggio uscito nel 1997. McFarlane ha assicurato gli appassionati che il progetto è ancora in piedi, anche se ancora in fase di sviluppo nonostante tutto sia stato rallentato dalla pandemia di COVID-19. Una sceneggiatura finale è quasi pronta, e con quella la Blumhouse e McFarlane proveranno a vendere il progetto a qualche Studio hollywoodiano per garantire i fondi necessari alla produzione. La notizia più importante è però quella che vuole Jeremy Renner e soprattutto Jamie Foxx ancora decisi a realizzare la nuova versione di Spawn. Con due star del genere ci sono più che buone possibilità che il film prima o poi si faccia.

Un altro momento molto atteso è stato il panel di presentazione di Jupiter’s Legacy, nuova serie Netflix in otto puntate tratta dal fumetto di Mark Millar che arriverà in streaming il prossimo 7 maggio. La storia ruota intorno a un gruppo di supereroi che difende l’umanità fin dal 1929. Ma dopo quasi un secolo la società è radicalmente cambiata, e la vecchia generazione fatica non poco ad adattarsi e lasciare che sia la nuova guardia ad ereditare poteri e responsabilità. Il cast principale è composto tra gli altri da Ben Daniels (L’esorcista in TV), Josh Duhamel (il franchise di Transformers) e Leslie Bibb (Iron Man e Iron Man 2). ““Si tratta nel profondo di un dramma familiare - ha commentato Duhamel - Il fatto che queste persone combattono il male da quasi un secolo ha influito molto sulla loro vita, sulle scelte fatte e su come hanno allevato i propri figli. I loro valori di un tempo potrebbero non essere gli stessi delle nuove generazioni. La parte più interessante da rappresentare sono stati soprattutto i conflitti tra i personaggi, che li hanno portati a diventare quello che sono quando li incontriamo nella serie.” A moderare il panel stato proprio Mark Millar, che è anche produttore esecutivo dello show: “Il dramma principale non è quello tra eroi e villain perché nel mondo di oggi nessuno è più soltanto buono o cattivo. In Jupiter’s Legacy ci sono prima di tutto persone con difetti, che commettono errori e tentano di rimediarvi.”

Ultimo piatto forte della giornata è stato Creepshow Season 2, serie antologica che dal 1 aprile sarà disponibile negli Stati Uniti sulla piattaforma di streaming Shudder, appositamente creata per i fan dell’horror. Showrunner della serie è Greg Nicotero, il quale dopo aver lavorato per anni a The Walking Dead ha resuscitato lo spirito e l’estetica dei due film a episodi diretti dal mitico George A. Romero: “Sono rimasto sconcertato dall’entusiasmo che i sei episodi della prima stagione hanno suscitato. Se all’inizio è stato un salto nel vuoto dovuto soprattutto al mio entusiasmo, con la seconda stagione abbiamo realizzato qualcosa di più maturo e compiuto.” Nicotero ha poi parlato di come i nuovi episodi si muovano pur sempre dentro i binari del genere ma adoperando toni anche specifici della commedia: “Alcuni episodi tra i nuovi sono estremamente divertenti, faccio fatica a definirli film dell’orrore. Lo spirito con cui li abbiamo realizzati è stato quello di divertirci nel farli, e si vede. Ma non ci sarà solo da ridere nel corso dei capitoli, alcuni sono davvero terrificanti. Abbiamo lavorato senza porci confini, affrontato anche molti dei problemi che il nostro presente purtroppo ha. Il buon horror deve avere un commento sociale.” Oltre al trailer ufficiale della seconda stagione è stata mostrata una clip del primo episodio - diretto dallo stesso Nicotero - che omaggia esplicitamente un piccolo grande film dell’orrore come La casa di Sam Raimi. Basta sapere che il protagonista è suo fratello Ted...Ricordiamo che Creepshow è già stato rinnovato anche per una terza stagione, attualmente in fase di riprese.

Sabato

Tra i panel virtuali più interessanti della giornata di sabato quello dedicato alla nuova serie antologica horror di Amazon Prime Video intitolata Them, che troveremo in streaming dal prossimo 9 aprile. A presentare il progetto lo showrunner Little Marvin: “Ho cominciato a scrivere Them circa tre anni fa, quando praticamente ogni giorno trovato nuovi video di cittadini neri terrorizzati dalla polizia in luoghi pubblici, nei negozi o addirittura a casa loro. Ho iniziato a pensare a tutte le volte in cui io stesso ho provato terrore, e a quello su scala più grande che vessa la popolazione di colore. Lo show mette in mostra la dicotomia tra lo spazio esterno che pian piano diventa minaccioso e terrificante per la famiglia di protagonisti e quello interno, in cui invece ritrovano se stessi e la loro coesione. L’idea di partenza è questa: cosa succede se anche la tua casa inizia a rivoltarsi contro di te?” Fonte di ispirazione per Marvin sono stati i classici horror degli anni ‘60 e ‘70, da Repulsion e Rosemary’s Baby di Roman Polanski fino a A Venezia un dicembre rosso shocking di Nicolas Roeg: “L’intenzione era quella di girare una serie ambientata negli anni ‘50 con lo stile cinematografico degli anni ‘70. In un cast di emergenti si segnala la presenza di Alison Pill (amata dal pubblico televisivo soprattutto grazie alla serie di culto The Newsroom creata da Aaron Sorkin) e Shahadi Wright Joseph, già protagonista dell’horror sociale Noi di Jordan Peele. Proprio col cinema di questo autore Them sembra avere molti elementi in comune.

Divertente ma fondamentalmente privo di grosse novità per i fan si è rivelato il panel dedicato a Batwoman, il telefilm giunto alla sua seconda stagione che ha visto il cambio di protagonista dopo l’abbandono di Ruby Rose. La showrunner Caroline Dries, la nuova interprete dell’eroina Javicia Leslie e gli altri membri del cast hanno commentato gli avvenimenti della prima parte della Season 2, andata in onda negli Stati Uniti su CW a partire dallo scorso 17 gennaio.

Gli amanti dello show AMC Fear the Walking Dead hanno potuto assistere al teaser che introduce la seconda parte della sesta stagione, che andrà in onda a partire dal prossimo 11 aprile. Gli attori Jenna Elfman, Lennie James e Colman Domingo insieme agli showrunner hanno parlato delle evoluzioni narrative della serie e affrontato le differenze nella lavorazione una volta tornati dopo lo stop dovuto alla pandemia. Alcune clip presentate in esclusiva per il WonderCon hanno evidenziato come alcuni dei personaggi più amati di Fear the Walking Dead, in particolar modo Daniel Salazar, si troveranno in enorme pericolo a causa della situazione in cui si trovano. In una seconda clip invece abbiamo visto Garret Dillahunt e Lennie James affrontare un’orda di morti viventi affollati in una strada di campagna.