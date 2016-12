Wonder Woman: una scena chiave del film in una nuova foto

Nel film sulla principessa amazzone parte della storia è ambientata durante la Prima Guerra Mondiale. Questo perché essendosi resa conto del periodaccio in cui versa l'umanità, Diana Prince alias Wonder Woman sceglie di lasciare l'isola di Themyscira per dare il suo contributo e fermare la guerra. Non può farlo a mani nude però e da buona spadaccina qual è, si impossessa della leggendaria spada God Killer infrangendo le regole di sua madre Ippolita.

La foto, pubblicata in esclusiva da Entertainment Weekly, ritrae proprio il momento in cui la superdonna afferra la spada, la stessa che usa nel film Batman v Superman. Wonder Woman, interpretata da Gal Gadot, ancora non è Wonder in questo momento e l'outfit bronzeo che indossa verrà sostituito con la tenuta da combattimento che già conosciamo. Combattendo arriva a conoscere fino in fondo le sue abilità di guerriera e, non meno importante, il ruolo che il destino ha riservato per lei.

Wonder Woman, diretto da Patty Jenkins, uscirà nelle sale italiane il 1° giugno 2017.