Wonder Woman: un nuovo trailer italiano del cinecomic DC

Wonder Woman con Gal Gadot si mostra ancora con un nuovo trailer, incentrato sulle origini del personaggio, sui suoi poteri sovrannaturali e la sua formazione di amazzone. Il film di Patty Jenkins arriverà nelle nostre sale il 1° giugno e voci insistenti, da parte di chi ne ha visionato versioni preliminari, parlano di un'opera piuttosto riuscita: vogliamo sperare che sia così, perché nessuno ha dimenticato l'apparizione in battaglia di Wonder Woman in Batman V Superman, e la maggior parte di noi non vede l'ora di rivederla in azione accompagnata dal tema musicale elettrico di Hans Zimmer e Junkie XL. La sinossi ufficiale ci dice:

Prima di essere Wonder Woman, era Diana, principessa delle Amazzoni, addestrate per essere una guerriera incontrastabile. Cresciuta su un'isola paradisiaca e lontana, quando un pilota americano precipita sulle sue sponde e le racconta di un enorme conflitto in corso nel mondo esterno, Diana lascia la sua patria, convinta di poter fermare la minaccia. Combattendo al fianco di un uomo una guerra per fermare tutte le guerre, Diana scoprirà i suoi pieni poteri... e il suo vero destino.