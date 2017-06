Wonder Woman: Patty Jenkins confermata per il sequel, che vorrebbe ambientare nel mondo contemporaneo

Patty Jenkins ha rivelato di essere sotto contratto anche per Wonder Woman 2, così come ovviamente la protagonista Gal Gadot. Adesso che ilm film ha aperto in maniera più che convincente al boxoffice mondiale con 223 milioni di dollari - di cui ben 100 sul solo mercato americano - un secondo capitolo è più che probabile. Anche perché i costi di produzione del film sono più contenuti rispetto alle precedenti produzioni DC/Warner. Wonder Woman è infatti costato "soltanto" 149 milioni.

La novità principale è che quasi sicuramente Wonder Woman 2 sarà ambientato nel mondo contemporaneo, a differenza del primo episodio che si svolge durante la Grande Guerra. "Quello che non farò mai - ha dichiarato Parry Jenkins - sarà adagiarmi e realizzare film solo per dimostrare che posso tenermi la porta aperta per grandi produzioni. Voglio solo fare buoni film, il che può significare tutto: che sia una produzione da 10 milioni o da 200 fa poca differenza".

La regista prima di Wonder Woman 2 potrebbe realizzare l'indipendente I am Superman con Ryan Gosling oppure un altro progetto "piccolo" ancora senza titolo, interpretato da Chris Pine e scritto da suo marito Sam Sheridan.

La bellissima Gal Gadot vestirà nuovamente i panni dell'Amazzone nel prossimo Justice League 2, che è da poco passato nelle mani di Joss Whedon.