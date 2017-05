Wonder Woman non ha sequenze durante o dopo i titoli di coda

Wonder Woman si avvicina: il film di Patty Jenkins con Gal Gadot sarà nelle nostre sale dal 1° giugno, ma nel frattempo arriva una smentita sulla presenza di scene durante o dopo i titoli di coda. Nonostante fossero presenti in Suicide Squad, queste anticipazioni dei lungometraggi a venire, abituale usanza della Marvel / Disney, non sono state finora molto gettonate dalla Warner Bros. Come mai mancano anche in Wonder Woman? Non c'è ancora nulla di deciso per il futuro del personaggio al cinema: ce lo conferma il producer Charles Rowen.





"Credo che dopo questo film la regista Patty Jenkins avrà diverse opzioni, secondo me tiene molto al personaggio, quindi spero che torni per un altro, ma non c'è un altro film su cui lavorare. [...]

Non dico che non faremo mai scene dopo i titoli di coda, ma non vogliamo sentirci costretti solo perché in passato non le abbiamo fatte."

Al di là della notizia in sè, è significativo che la Warner Bros proceda con i piedi di piombo: i piani a lungo termine della concorrenza sono evidentemente al momento una chimera. Ce ne faremo una ragione: la serializzazione a oltranza può anche aspettare, se un film è in grado di reggersi sulle sue gambe come ai vecchi tempi.