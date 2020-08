Wonder Woman 3 sarà l'ultimo capitolo per la regista Patty Jenkins

News Cinema

In attesa di Wonder Woman 1984, la regista Patty Jenkins medita sulla chiusura della trilogia.

In attesa di Wonder Woman 1984, fino a prova contraria in sala i primi di ottobre, la regista Patty Jenkins ha confermato di considerarsi al timone anche del futuro Wonder Woman 3, aggiungendo qualcosa di più sul suo rapporto con la saga e sulle prospettive di un suo continuato impegno al fianco di Gal Gadot alias Diana Prince. Nell'intervista alla rivista Geek, Patty ha dichiarato:

Wonder Woman 1984 mi ha dato la possibilità di fare un sacco di cose per cui non avevo trovato spazio nel primo film. Sono stata tanto felice di raccontare l'origin story di Wonder Woman, praticamente quando nasceva, però non avevamo ancora visto di cosa fosse effettivamente capace. E' entusiasmante per me mostrarla adesso al top della sua potenza. Ma è anche molto importante che abbia un conflitto interiore: è una dea che cerca di aiutare l'umanità. Non è solo una che combatte contro il male, cerca di mostrare alle persone cattive come migliorare. E' un dilemma interessante. [...] Il prossimo film probabilmente sarà il mio ultimo Wonder Woman, quindi ci dovrò mettere tutto quello voglio mostrare. Dobbiamo pensarlo con molta attenzione.