Wonder Woman 3 confermato, mentre Wonder Woman 1984 parte bene al boxoffice USA

Mentre Wonder Woman 1984 registra il miglior weekend di debutto al boxoffice USA dall'inizio della pandemia, la Warner Bros spiazza con l'annuncio ufficiale di Wonder Woman 3.

Wonder Woman 3 è stato ufficialmente confermato dalla Warner Bros, sull'onda del buon risultato al boxoffice negli Stati Uniti, dove Wonder Woman 1984 è riuscito a incassare 16.700.000 dollari, un debutto da record nell'anno sferzato dalla pandemia: la disponibilità contemporanea del film in streaming su HBO Max non deve aver quindi danneggiato gli incassi più di tanto, ormai veleggianti sugli 85 milioni di dollari nel mondo. Numeri ancora lontanissimi dagli 822 del primo capitolo uscito nel 2017, ma ormai bisogna guardare le cose nella giusta prospettiva. Ma quindi cosa sappiamo di Wonder Woman 3? Leggi anche Wonder Woman 1984, disponibile la prima scena del film!

Wonder Woman 3, la Warner Bros annuncia il terzo capitolo della trilogia