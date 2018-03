Wonder Woman 2: Emma Stone era la prima scelta per il ruolo di Cheetah

Proprio ieri vi avevamo annunciato che ci sono buone probabilità che a interpretare il ruolo della nemica numero 1 di Wonder Woman Cheetah nel sequel del cinecomic con Gal Gadot sia Kristen Wiig. E’ una scelta sicuramente anticonformista, visto che l’attrice è nota perlopiù per ruoli comici e qualcuno non la vede di buon occhio nei panni della supercriminale dai sensi molto sviluppati apparsa per la prima volta nel 1943 e che nel tempo ha ha avuto quattro diverse incarnazioni. Quanto sia adatta al ruolo per ora non possiamo saperlo, ma quello di cui oggi veniamo a conoscenza è che la Erin Gilbert di Ghostbusters non è la prima scelta dello studio a cui dobbiamo il film.

Lo ha annunciato Justin Kroll della Warner Bros., scrivendo su Twitter: "All’inizio lo studio si era rivolto a Emma Stone, ma dopo il suo rifiuto la Jenkins ha scelto personalmente la Wiig per la parte di Cheetah”.

Kroll non ha spiegato perché la Stone abbia declinato l'offerta, e non sapremo mai che versione ci avrebbe restituito del personaggio. Forse, dopo The Amazing Spiderman e The Amazing Spiderman 2: Il potere di Electro, che non hanno avuto il successo sperato, la protagonista di La La Land ha capito di aver chiuso, almeno per qualche anno, con gli adattamenti di fumetti.

Wonder Woman 2 arriverà nelle sale il 1 novembre del 2019 diretto da Patty Jenkins.