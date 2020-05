Wonder Woman 1984: tre nuove foto di Gal Gadot pubblicate online

In attesa di sapere quando Wonder Woman 1984 approderà sui nostri schermi, in quest'attesa infinita che ci separa dall'uscita dal tunnel del Covid-19, l'edizione francese di Premiere ha pubblicato tre nuove immagini di Gal Gadot (Diana) e Chris Pine (Steve Trevor) dal sequel di Wonder Woman, ancora diretto da Patty Jenkins, ora coinvolta anche nella stesura del copione.

Ricordiamo che la storia si sposta negli anni Ottanta, quando Diana deve affrontare una spia sovietica (Kristen Wiig, diventerà Cheetah) e il folle magnate Maxwell Lord (Pedro Pascal). Un sequel molto atteso, dopo che il primo Wonder Woman ha ribaltato le aspettative tiepide verso il DC Extended Universe, con il suo incasso di 822 milioni di dollari.

Ecco le foto, fornite da un entusiastico fan su Twitter.



The French magazine #Premiere is out, and as you already know, #WonderWoman1984 is the cover issue for its JUN Edition, bringing awesome #WW84 stills, including a fiercely looking #Diana with its costume evoking the 70s #WonderWoman show for an instant and #SteveTrevor in #Egypt. pic.twitter.com/NAGVlMVm3p