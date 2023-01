Wonder Woman 1984 - trama e cast del sequel in prima visione su Canale 5

News Cinema

Stasera - 15 gennaio - andrà in onda, su Canale 5, Wonder Woman 1984, nuova avventura della supereroina interpretata da Gal Gadot. Ecco qualche dettaglio su trama e cast.

Dopo Captain Marvel, arriva Wonder Woman. In seguito al successo della prima visione dello standalone sulla supereroina Marvel interpretata da Brie Larson - andato in onda domenica 8 gennaio -, Canale 5 trasmetterà questa sera - 15 gennaio -, in prima visione, Wonder Woman 1984, alle 21:20 circa. La pellicola, rilasciata in esclusiva digitale nel 2021 e successivamente al cinema - in seguito alla riapertura delle sale -, potrebbe essere l'ultima occasione per vedere Gal Gadot nei panni della protagonista, a causa del rinnovamento dei piani della Warner Bros.

Wonder Woman 1984 - trama e cast del sequel con Gal Gadot

Diana Prince, dopo aver salvato il mondo durante la Prima Guerra Mondiale, continua a vivere in incognito sulla Terra. Nonostante siano passati decenni - siamo nel 1984 - continua però a pensare all'amore della sua vita, Steve Trevor, mentre lavora nel campo dell'archeologia presso lo Smithsonian Institution di Washington. Un giorno, fra i numerosi reperti giunti al laboratorio, Diana trova la "Pietra dei Sogni", in grado di esaudire i desideri più reconditi di ognuno. La ragazza riavrà quindi indietro il suo amato Steve, mentre la sua collega Barbara Ann Minerva - da sempre invidiosa di Diana - acquisterà sicurezza di sè e poteri sovraumani, trasformandosi nella pericolosa villain Cheetah. A complicare la situazione, sarà poi Max Lord, uomo d'affari in disgrazia pronto ad usare la Pietra per tornare alla ribalta. Smessi i panni di Diana, Wonder Woman torna quindi in azione per sconfiggere le pericolose forze che minacciano di distruggere la Terra - ancora una volta.

A vestire i panni di Diana Prince\Wonder Woman è Gal Gadot, attrice di origine israeliana, la quale ha debuttato del DC Universe nel 2016, in Batman V. Superman: Dawn of Justice. Riprende poi il ruolo nel 2017, in Wonder Woman e in Justice League - la cui versione estesa ed "originale", Zack Snyder's Justice League, è stata rilasciata nel 2021. La star è inoltre nota per il franchise Fast & Furios - dove ha interpretato Gisele Yashar, personaggio che dovrebbe tornare nell'atteso decimo capitolo della saga. Di recente è poi apparsa nell'action Netflix Red Notice, accanto a Dwyane Johnson e Ryan Reynolds, e in Assassinio sul Nilo. Nel 2023 tornerà invece protagonista assoluta di un progetto, il thriller Heart of Stone, sempre targato Netflix. Kristen Wiig - nota per la sua partecipazione ad alcune commedie demenziali americane e allo storico show Saturday Night Live - presta invece corpo e voce alla villain Cheetah. Pedro Pascal interpreta invece Max Lord. L'attore - conosciuto soprattutto per la serie The Mandalorian - è inoltre il protagonista di The Last of Us, show tratto dall'omonimo videogioco, il cui primo episodio andrà in onda il 16 gennaio. Completano poi il cast Chris Pine (Steve Trevor), Robin Wright (Generale Antiope) e Connie Nielsen (Regina Ippolita). Dietro la macchina da presa troviamo invece Patty Jenkins, già regista del primo capitolo. In attesa di scoprire se Gal Gadot verrà "graziata" dalla politica di rinnovamento dei DC Studios, appuntamento dunque a questa sera.