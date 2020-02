Wonder Woman 1984, svelato l'aspetto di Cheetah interpretata da Kristen Wiig?

News Cinema

Trapelato su Twitter il look di Cheetah in Wonder Woman 1984: come si trasforma Kristen Wiig?

Nel primo trailer di Wonder Woman 1984 vedevamo già all'opera il personaggio della Barbara Minerva di Kristen Wiig, ma non l'avevamo ancora vista nel suo look Cheetah, per farci un'idea della sua trasformazione nella villain della situazione. Nelle ultime 24 ore sta circolando in rete una prima foto non ancora autorizzata del materiale promozionale del lungometraggio: tutto lascia intuire che l'immagine embeddata qui in basso sia originale, e l'aspetto del personaggio sta già facendo discutere i fan, sul sempiterno equilibrio tra licenze poetiche e fedeltà estetica al fumetto DC Comics. Cheetah ha avuto diversi alter ego, sin dalla sua prima apparizione nel 1943, ma Barbara Minerva è stata introdotta nel 1987 (siamo in tema!) ed è tuttora l'identità anagrafica della supervillain.

Wonder Woman 1984 con Gal Gadot, in arrivo sui nostri schermi il 4 giugno, è enormemente atteso, in parte per il successo del precedente Wonder Woman di Patty Jenkins, in parte per l'ambientazione e l'estetica anni Ottanta dell'intera operazione, sempre rimpiante e confermate appieno in quest'immagine.