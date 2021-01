Wonder Woman 1984 supera i 100 milioni di incassi nel mondo

News Cinema

Nonostante i tanti mercati chiusi, Wonder Woman 1984 finora ha incassato oltre 100 milioni di dollari: ecco le cifre per nazione.

Wonder Woman 1984 di Patty Jenkins con Gal Gadot si sta difendendo come può, uscito solo su alcuni mercati internazionali, i pochi non piagati dal Covid, con uscita ibrida negli Stati Uniti, divisa tra sala e esclusiva streaming di un mese sulla piattaforma HBO Max della Warner Bros. Secondo i dati di Boxofficemojo, Wonder Woman 1984 viaggia al momento sui 120 milioni di dollari d'incassi, di cui 28.500.000 si riferiscono all'America, in cui è aperto però solo il 60% delle sale che sarebbero accessibili in condizioni normali.

Al momento, in termini assoluti, il sequel di Wonder Woman ha registrato la seconda cifra più alta in Cina, con 24.200.000 dollari d'incasso, anche se le previsioni da quelle parti, tenendo pure presente che la fase di pandemia è terminata, erano più alte. Buono il risultato a Taiwan con 6.500.000 dollari, prevedibilmente in difficoltà il Regno Unito con 1.145.000.

Wonder Woman 1984 simbolo di resistenza del cinema come Tenet