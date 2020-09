Wonder Woman 1984 spostato di nuovo in America di oltre 2 mesi

News Cinema

Ennesimo spostamento per l'atteso Wonder Woman 1984, che in America avrebbe dovuto uscire il 2 ottobre di quest'anno.

Solo 3 giorni fa vi parlavamo di un possibile nuovo spostamento nell'uscita americana di Wonder Woman 1984, che è, puntualmente, avvenuto. Il film, che avrebbe dovuto arrivare nei cinema il 2 ottobre, è stato rimandato al giorno di Natale. La regista Patty Jenkins ha commentato in questo modo il nuovo spostamento:

"Innanzitutto lasciatemi dire quanto io e Gal amiamo tutti i fan devoti di Wonder Woman nel mondo, e la vostra eccitazione per Wonder Woman 1984 non potrebbe renderci più felici o più desiderose che vediate il film. Dal momento che so quanto è importante portarvi questo film sul grande schermo quando tutti possiamo condividere insieme questa esperienza, spero che non vi dispiaccia aspettare ancora un po'. Con la nuova data del giorno di Natale, non vediamo l'ora di passare le feste con voi!".

Wonder Woman 1984 potrebbe essere rimandato ancora negli States, spingendo Dune al 2021 Leggi anche

Gli analisti sostengono che questo ulteriore spostamento di WW84 sia dovuto alla necessità di lasciare ancora spazio a Tenet al box office, visto che entrambi i film sono Warner. Al momento il concorrente più probabile del film di Nolan è il Disney/Marvel Black Widow, che uscirà il 6 novembre. Probabile, come già anticipato, uno spostamento di Dune (al momento fissato al 18 dicembre) al 2021. Nel nuovo trailer, del resto, tutti hanno notato che mancava proprio la data di uscita.

Al momento negli Stati Uniti ha riaperto circa il 70 per cento dei cinema, anche se piazze importanti come New York, Los Angeles e San Francisco restano ancora chiuse. Wonder Woman 1984 è costato circa 180 milioni di dollari ed è comprensibile che lo Studio cerchi di trarne il massimo profitto possibile nelle attuali circostanze.