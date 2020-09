Wonder Woman 1984 potrebbe essere rimandato ancora negli States, spingendo Dune al 2021

News Cinema

La Warner Bros medita nuove date di uscita americane per Wonder Woman 1984 e Dune, ragionando sui numeri di Tenet.

Stando al sito Deadline, la data d'uscita preventivata per Wonder Woman 1984 era fino a questo momento collocata nei primi d'ottobre, ma potrebbe essere in arrivo un contrordine da parte della casa madre Warner Bros, un ulteriore slittamento a novembre o addirittura dicembre, che di conseguenza potrebbe spingere Dune ai primi mesi del 2021, dalla preventivata uscita natalizia. Questi ripensamenti starebbero avvenendo dopo la valutazione degli incassi di Tenet, film ad alto budget che la major ha coraggiosamente spinto su un mercato a ingressi contingentati: mentre il film di Christopher Nolan sta viaggiando piuttosto bene all'estero (anche da noi, come sappiamo), gli incassi americani al primo weekend sono stati piuttosto bassi, a causa principalmente delle sale chiuse in due zone nevralgiche degli States, cioè Los Angeles e New York.