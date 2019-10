Wonder Woman 1984: Pedro Pascal interpreta il super-villain Maxwell Lord

News Cinema

Lo ha confermato indirettamente la regista Patty Jenkins.

La versione di Pedro Pascal proposta dalle prime immagini di Wonder Woman 1984, con tanto ci completo celeste e capelli biondo platino, ha scatenato da mesi il dubbio dei fan su quale personaggio l’attore avrebbe interpretato nel film. In attesa di vedere il primo trailer del cinecomic che arriverà all’imminente CCXP in Brasile, Patty Jenkins ha twittato una foto in cui offe il benvenuto ufficiale a Maxwell Lord, uno degli arci-nemici della supereroina (sotto il tweet). Appare dunque confermato che sia questo il personaggio che Pascal interpreta nel film.

Oltre a Lord come già annunciato Wonder Woman in questa nuova avventura dovrà vedersela anche con Cheetah, interpretata da Kristen Wiig. Nel lungometraggio è tornato anche Chris Pine nel ruolo dell’amatissimo (dal pubblico oltre che da Diana Prince) Steve Trevor.

Ovviamenteè di nuovo la protagonista assoluta del film targato Warner/DC.

Wonder Woman 1984 arriverà nelle sale statunitensi il 5 maggio 2020, e dovrà tentare di superare il bottino del primo Wonder Woman che sul mercato interno ha superato i 400 milioni di dollari d’incasso. Come la stessa Jenkins ha più volte sottolineato non si tratta di un sequel diretto del film del 2017 ma di un episodio indipendente, alla maniera dei capitoli di Indiana Jones, tanto per intenderci.