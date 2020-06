Wonder Woman 1984 non sembra un sequel: parola di Gal Gadot

News Cinema

Wonder Woman 1984 ha un'identità diversa dal primo capitolo, ce lo spiegano Gal Gadot e Kristen Wiig, interprete di Cheetah.

Wonder Woman 1984 è stato collocato nelle sale americane il 2 ottobre 2020: in attesa di verificare la data d'uscita italiana, molto probabilmente attigua, Gal Gadot e Kristen Wiig, interprete nel film di Barbara Minerva / Cheetah, hanno chiacchierato del tono di questo sequel con Total Film. Ma è corretto usare la parola "sequel"? Secondo Gal potrebbe influenzare troppo la visione.

GADOT: Non riprendiamo la storia da dove l'avevamo lasciata, perché sono trascorsi 66 anni. Ha vissuto per conto suo per oltre sei decenni, nel mondo degli uomini, servendo l'umanità e facendo del bene. Questa è una storia a sè stante. L'unica cosa che hanno in comune le due storie forse è il fatto di avere Diana Prince e Steve Trevor. Ma a parte quello, siamo in un mondo tutto nuovo, è un'epoca diversa, Diana è diversa, la storia è nuova.

WIIG: Insomma, basta solo guardare lo stile. Un sacco di volte con un sequel vuoi mostrare il maggior numero di legami col primo capitolo, e invece qui...

GADOT: E' una cosa a sè, già. E secondo me nel primo film avevamo giocato tanto con l'ingenuità di Diana. Ora non è più ingenua. Ha fatto esperienza, è più saggia, più matura. Qui incontriamo un personaggio parecchio evoluto.