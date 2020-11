Wonder Woman 1984 in Italia uscirà al cinema

News Cinema

Dopo mesi di voci e l’annunciata uscita americana direttamente in streaming, la buona notizia che Wonder Woman 1984 in Italia, e non solo, passerà per le sale cinematografiche, dove uscirà a gennaio 2021.

Dopo settimane di voci e speculazioni sul destino di Wonder Woman 1984, atteso sequel del successo di qualche anno fa, sempre con Gal Gadot protagonista, arriva ora una buona notizia. Il film in Italia uscirà nelle sale, non direttamente in streaming, seppure in contemporanea con i cinema, come accadrà negli Stati Uniti, dove esordirà sul nuovo servizio HBO Max a partire dal giorno di Natale.

La Warner ha ora annunciato il piano delle uscite in tutto il mondo, partendo dal 16 dicembre, prima che negli USA, quando sarà nelle sale di 13 paesi europei, fra cui la Francia e il Regno Unito, per poi arrivare in tutto il mondo alla spicciolata, fra dicembre e gennaio. Buon ultima l’Italia, dove se tutto andrà bene (leggi: le sale saranno aperte), il film uscirà il 28 gennaio.

In Wonder Woman 1984 è tornata alla regia Patty Jenkins, artefice del successo del primo film, che nel 2017 ha ottenuto un incasso stellare di oltre 800 milioni di dollari in tutto il mondo. Nel film ci saranno, oltre alla supereroina Gadot, Chris Pine, Kristen Wiig, Robin Wright e Connie Nielsen.