Wonder Woman 1984: il primissimo trailer in italiano del film con Gal Gadot!

Ritorna la supereroina della DC Comics, ma prima di vederla al cinema dobbiamo aspettare il 4 giugno 2020.

Gal Gadot annunciava un anno fa la fine delle riprese e ora, dopo lunghi mesi di lavoro in post-produzione, il primo trailer di Wonder Woman 1984 è pronto. Il film è il diretto sequel di Wonder Woman (che uscì nel maggio del 2017 incassando a livello mondiale ben 821 milioni di dollari) e nella timeline dell'universo cinematografico della DC Comics si colloca prima degli eventi raccontati in L'uomo d'acciaio, Batman v Superman e Justice League. Oltre a Gal Gadot, nel cast rivedremo Chris Pine, Robin Wright, Connie Nielsen e daremo il benvenuto ai nuovi arrivati Kristen Wiig e Pedro Pascal.

Qui sotto dunque, presentato di fronte a una folla di fan urlanti al Comic Con Experience São Paulo in Brasile e in diretta su Twitter, il primo trailer di Wonder Woman 1984 il cui arrivo nei nostri cinema è previsto per il 4 giugno 2020.