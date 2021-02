Wonder Woman 1984, i primi 10 minuti in italiano gratis in streaming!

News Cinema

In arrivo il 12 febbraio in esclusiva digitale, in acquisto e noleggio premium, Wonder Woman 1984 si mostra con i primi 10 minuti del film, disponibili gratuitamente e doppiati in italiano.

Wonder Woman 1984 sarà finalmente disponibile anche per il pubblico italiano il 12 febbraio, come sappiamo in esclusiva streaming, in vendita e a noleggio premium: sono disponibili da oggi per l'occasione gratis i primi 10 minuti doppiati in italiano del lungometraggio Warner Bros e DC Comics, con protagonista come sempre Gal Gadot nei panni di Diana Prince, affiancata da Chris Pine (Steve Trevor) e due nuovi villain portati sullo schermo da Kristen Wiig (Cheetah) e Pedro Pascal (Maxwell Lord).

Quest'introduzione è un flashback nel passato di Diana Prince nell'Isola delle Amazzoni, Temischyra: da giovanissima partecipa ai giochi in una grande arena, ma pur di vincere compie un gesto poi stigmatizzato. Un'occasione per imparare. Gran parte della storia di Wonder Woman 1984 si svolge comunque negli anni Ottanta, dove la nostra eroina si mantiene in incognito, almeno finché una serie di pericolose circostanze non richiederà un suo intervento più deciso. Dirige come nel primo film Patty Jenkins, questa volta anche cosceneggiatrice.

Wonder Woman 1984 sarà da domani 12 febbraio sulle piattaforme Amazon Prime Video, Apple Tv, Youtube, Google Play, TIMVISION, Chili, Rakuten TV, PlayStation Store, Microsoft Film & TV, mentre su Sky Primafila e Infinity sarà disponibile in noleggio premium.