Wonder Woman 1984: Hans Zimmer si occuperà della colonna sonora

Con una serie di Grammy, due Golden Globe e soprattutto un Oscar da guardare e stringere fra le mani nelle giornate casalinghe, Hans Zimmer è senza dubbio uno dei più importanti autori di colonne sonore. Senza le sue musiche, tanti film non avrebbero avuto la stessa potenza e lo stesso impatto emotivo, per esempio Thelma & Louise, Il Gladiatore, Dunkirk, La sottile linea rossa, Il Re Leone, Batman Begins e i suoi due sequel.

La trilogia di Christopher Nolan dedicata all’uomo pipistrello ha segnato l'ingresso del compositore nel redditizio universo dei cinecomic, e alla collaborazione con il regista inglese ne sono seguite altre, che hanno portato a L'Uomo d'Acciaio, The Amazing Spider-Man 2: Il potere di Electro e Batman v Superman: Dawn of Justice. Dopodiché Zimmer, come il Big Ben, ha detto stop: niente più film tratti da fumetti. Era la fine di marzo del 2016 e molti hanno accolto la notizia con dispiacere. Poi, nel mese di gennaio del 2018... colpo di scena! Il musicista ha dichiarato che si sarebbe occupato di X-Men: Dark Phoenix, film che a causa di alcuni reshoot non uscirà più a novembre. A questo annuncio ne è seguito un altro nella giornata di ieri: Zimmer lavorerà alla colonna sonora di Wonder Woman 1984.

Lo ha annunciato Hans-Zimmer.com, senza svelare cosa abbia spinto l'artista a tornare definitivamente sui propri passi. Probabilmente dipende dal copione della seconda avventura per il cinema con protagonista Gal Gadot targata Patty Jenkis, che si distingue da quello di molti cinecomic recenti. Del resto sappiamo bene che ad allontanare il compositore dal genere era stata l'assenza di sceneggiature e personaggi interessanti. Sempre Hans-Zimmer.com ci informa che il discorso Dark Phoenix non è affatto chiuso.

Wonder Woman 1984 arriverà in Italia il 31 ottobre del 2019 interpretato anche da Kristen Wiig (che sarà The Cheetah), Chris Pine e Pedro Pascal.