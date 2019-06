Wonder Woman 1984 ha il suo primo poster italiano!

Siete in attesa di Wonder Woman 1984? Dovrete aspettare fino al 4 giugno 2020 per ammirare il seguito del Wonder Woman che ci ha appassionato due anni fa. La regista Patty Jenkins, ansiosa di mostrare ai fan quello che lei e Gal Gadot hanno preparato, ha pubblicato nel frattempo su Twitter un nuovo poster del lungometraggio, intriso dell'atmosfera cromatica anni Ottanta già evocata nel titolo.

Il primo poster italiano di Wonder Woman 1984 è stato ora pubblicato dalla Warner Bros, e potete vederlo qui sotto:





Nello stesso tweet, Patty conferma che quest'anno la Warner Bros non avrà una presenza al Comic-Con di San Diego (18-21 luglio), quindi eventuali teaser o spot di Wonder Woman 1984 non affioreranno necessariamente in quei giorni. La notizia della defezione della Warner Bros ha stupito parecchio gli appassionati, anche perché per i cinecomic il Comic-Con è una passerella fondamentale. La Warner peraltro ha in uscita Joker con Joaquin Phoenix il 3 ottobre di quest'anno e Birds of Prey nel febbraio del 2020, per non parlare del recente annuncio ufficiale riguardante Robert Pattinson nei panni di Batman.

Che la major e la DC Comics stiano studiando un cambio radicale di strategia per differenziarsi dai Marvel Studios?