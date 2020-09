Wonder Woman 1984 ha finalmente una data di uscita italiana

News Cinema

Lo slittamento nel calendario americano che ha dato a Wonder Woman 1984 una nuova collocazione natalizia, ha chiarito anche i tempi di uscita del film in Europa e soprattutto in Italia.

Grazie al grande evento virtuale DC FanDome di fine agosto, abbiamo potuto ammirare le nuove immagini del sequel di Wonder Woman che ci hanno mostrato la trasformazione del personaggio di Kristen Wiig, Barbara Ann Minerva in Cheetah. Dobbiamo ancora comprendere meglio il ruolo dell'altro villain della storia, Max Lord, interpretato da Pedro Pascal, ma ciò che mancava davvero era capire quando il film sarebbe arrivato in Italia. Dopo la notizia dello slittamento del film di Patty Jenkins a Natale nel calendario delle uscite USA, per lasciar ancora spazio a Tenet mentre le sale statunitensi cercano di rianimarsi, arriva finalmente anche la comunicazione ufficiale della Warner Bros. Entertainment Italia: Wonder Woman 1984 uscirà nelle sale italiane il 14 gennaio 2021.