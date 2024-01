Wonder: White Bird è al cinema, quali rapporti ha con il precedente Wonder?

News Cinema

Wonder White Bird è in sala: la sua storia ambientata durante la II Guerra Mondiale ha un legame con quella ben diversa del successo di Wonder, uscito qualche anno fa? Scopriamolo.

È nelle sale italiane Wonder: White Bird, che vede nel suo cast anche Helen Mirren e si potrebbe dire appartenga al "Wonder Universe" creato dalla scrittrice R. J. Palacio, a partire dal precedente Wonder con Julia Roberts e Owen Wilson, uscito nel 2017. A questo punto dobbiamo domandarci quale sia la trama di White Bird, considerando che si ambienta in un'epoca molto diversa dall'altro film, e soprattutto quale sia il legame con quell'altra opera. Scopriamolo.



Wonder: White Bird: Il Trailer Ufficiale in Italiano del Film sequel di Wonder - HD

Wonder White Bird, la storia raccontata nel film

La vicenda raccontata in Wonder: White Bird di Marc Forster, tratto dalla graphic novel di R. J. Palacio, si svolge durante la II Guerra Mondiale. La protagonista è Sara, giovanissima con una passione per il disegno, ebrea che vive con i genitori in un paesino della Francia, secondo le speranze della mamma auspicabilmente non toccato dalla follia nazista. La speranza però si spegne assai presto, perché una mattina Sara e altri compagni e compagne stanno per essere deportati direttamente dalla scuola, durante un rastrellamento. Sara si salva per miracolo solo grazie a un compagno di classe che non ha mai calcolato, Julien, sempre preso in giro dagli altri perché semiparalizzato dalla polio. Julien riesce a farla scappare e a nasconderla nella stalla di famiglia: quanto durerà questo stratagemma? Lontana dai suoi, Sara vede in Julien un'àncora e un vero angelo: tra i due nascerà qualcosa di profondo...

Wonder White Bird e il legame con Wonder