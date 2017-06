Wonder Wheel di Woody Allen esce negli Stati Uniti il 1° dicembre

Wonder Wheel di Woody Allen uscirà a sorpresa in America - grazie ad Amazon Studios - il 1° dicembre, pronto a godere del favore delle festività, periodo di notoria affluenza nelle sale da parte del pubblico. Il film ambientato a Coney Island negli anni Cinquanta e interpretato da Kate Winslet, Jim Belushi, Justin Timberlake e Juno Temple arriveràdunque in un periodo importante della stagione cinematografica USA, seguendo di una settimana il gioiellino Disney/Pixar Coco e anticipando di un weekend The Shape of Water di Guillermo Del Toro. Poi, il 15 dicembre, sarà la volta del concorrente più temibile di tutti: Star Wars: Gli ultimi Jedi​. E allora… guerra all’ultimo dollaro sarà!

E’ dai tempi di Match Point che Woody Allen non invade i cinema nel mese di dicembre e siamo curiosi di sapere se questa sua opera, che prende il titolo dalla ruota panoramica della località in cui è ambientato e che è stata descritta come un condensato di personaggi grandiosi - fra gangster e amanti infedeli - riuscirà a ottenere qualche candidatura importante.

Il regista newyorchese è alla sua seconda collaborazione con Amazon dopo la miniserie in sei episodi Crisis in Six Scenes. La sua ultima fatica cinematografica è Café Society (uscito il 12 agosto 2016).