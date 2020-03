Wonder, RakutenTV ti offre la visione condivisa del film su Simulwatch

News Cinema

In questo momento di difficoltà, che costringe a casa milioni di italiani, Rakuten TV mette a disposizione degli utenti di SimulWatch dei buoni per la visione in streaming del commovente film tratto dall'omonimo best seller di R.J. Palacio

Sono giorni complicati per tutti noi in Italia e non solo. L'emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus e la necessità di limitarne la diffusione utilizzando l'isolamento sociale ci costringe a casa. Ma per fortuna esiste lo streaming, esiste SimulWatch, l'app creata da Coming Soon che vi permette di cercare il vostro film preferito e di creare appuntamenti condivisi con amici e familiari per vederlo e commentarlo insieme ma a distanza, utilizzando la chat integrata all'applicazione. E per fortuna esiste RakutenTV, che per sostenere la campagna #IoRestoACasa ha deciso di mettere a disposizione degli utenti di SimulWatch un numero di buoni visione per uno dei film del suo catalogo.

Gli utenti che più velocemente che si uniranno alla visione condivisa su SimulWatch di Wonder di sabato 4 aprile alle ore 18 riceveranno via mail, cliccando sul bottone in evidenza, un buono per la visione del film.

E a quel punto non avranno altro da fare che aspettare il momento giusto in cui premere play, e godersi lo spettacolo del film avendo la possibilità di commentarlo via chat con tutti gli altri utenti che si saranno iscritti a questa visione condivisa.

Uno dei gioielli del catalogo di RakutenTV, Wonder è un film commovente ed esaltante, che racconta la storia di Auggie, un bambino di 10 anni affetto da una rara sindrome che comporta una deformazione del suo volto. Dopo anni di home schooling per via dei numerosi interventi chirurgici cui si è dovuto sottoporre, per Auggie arriva il momento di affrontare la scuola, e soprattutto i suoi coetanei, pieno di timore per come verrà accolto a causa del suo aspetto. Ma, grazie anche supporto della famiglia, degli insegnanti, e di qualche vero amico che sarà in grado di incontrare, nel corso di un anno ricco di difficoltà e di momenti felici, Auggie scoprirà che non ci si può omologare quando ci è nati per distinguersi: specie se quello che distingue il bambino non è il suo aspetto, ma il suo coraggio e la sua generosità.

Tratto da un best seller omonimo di enorme successo firmato da R.J. Palacio, che in poco tempo è diventato un caso letterario in tutto il mondo, Wonder vede nei panni di protagonista il il giovanissimo Jacob Tremblay di Room, mentre Julia Roberts e Owen Wilson, interpretano il ruolo di sua madre e suo padre.

Con oltre 305 milioni di dollari incassati in tutto il mondo Wonder è stato un grandissimo successo di pubblico, e anche la critica lo ha apprezzato: sul noto aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes ha una valutazione positiva per l'85%.



Wonder: Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Non perdete tempo: andate su SimulWatch - scaricatela gratuitamente, se ancora non l'avete fatto, dagli store online di Apple e Google, oppure cogliete l'occasione per aggiornarla all'ultima versione disponibile - e unitevi di corsa alla visione condivisa di Wonder che abbiamo organizzato per sabato 4 aprile alle 18, per ricevere uno dei buoni visione da RakutenTV.