Wonder Park: il nuovo trailer del film d'animazione

L'appuntamento con Wonder Park, che uscirà in Italia distribuito dalla 20th Century Fox, è per l'11 aprile. Del film d'animazione per tutta la famiglia diretto da David Feiss vi avevamo mostrato, in autunno, un trailer italiano. Adesso arrivano nuove immagini promozionali che ci trascinano, insieme alla piccola e fantasiosa June, in un parco divertimenti in disuso abitato da simpatici animali e minacciato dalle ChimpansZombie (scimmiette zombie), un luogo meraviglioso da risistemare e mettere a disposizione di grandi e piccini. Come succede sempre più spesso nei cartoni animati, anche qui le risate vanno a braccetto con la commozione (la mamma della giovane protagonista si ammala gravemente) e l'avventura dei personaggi principali diventa anche un viaggio emotivo.

Wonder Park: Nuovo Traile Ufficiale del Film - HD

Se nella versione originale di Wonder Park sentiamo le voci di Mila Kunis, Brianna Denski, Matthew Broderick, Jennifer Garner, Ken Jeong e Kenan Thompson, in quella italiana ascolteremo, fra gli altri, Gigi e Ross e Francesco Facchinetti. La sceneggiatura è di Josh Appelbaum e André Nemec.