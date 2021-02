Wonder: lo spin-off White Bird recluta Helen Mirren

News Cinema

Da una costola del film Wonder che ebbe un grande successo di pubblico, nasce una storia che va in tutt'altra direzione nel cui cast ci sarà anche Helen Mirren.

Potreste non essere al corrente che il film White Bird è attualmente in fase di riprese. Avete visto tutti Wonder, giusto? Uscito nel 2017, con Julia Roberts, Owen Wilson e Jacob Tremblay, il film è stato un grande successo per la tanto illuminante quanto semplice storia che raccontava su un bambino diverso dagli altri, perché affetto da una deformazione craniofacciale. Proprio la diversità e il modo in cui viene trattata, hanno fatto di Wonder un film da vedere sia a scuola sia in famiglia allargando la sua notorietà che già era decollata in libreria con l'omonimo romanzo da cui è tratto. L'autrice R.J. Palacio non si è certo fermata lì, ma ha continuato a esplorare la vita del piccolo Auggie e dei suoi amici raccontando storie parallele. Una di queste è A Wonder Story - Il libro di Julian che sta diventando il film White Bird.

Se dunque avete visto Wonder, ricorderete quel bambino di nome Julian che bullizza Auggie come reazione non elaborata emotivamente alla sua diversità, il quale viene sospeso per due settimane e poi prelevato dai suoi genitori che decidono di fargli cambiare scuola. White Bird segue dunque la storia di Julian (interpretato da Bryce Gheisar come in Wonder) che nel periodo estivo dopo quell'esperienza, raggiunge la nonna a Parigi la quale un pomeriggio gli racconta la storia di com'è riuscita a scappare dai tedeschi durante la seconda guerra mondiale, grazie ad un ragazzo di nome Julian che aveva anche lui una deformità alle gambe. La nonna avrà il volto di Helen Mirren. Nel cast compare anche Gillian Anderson e probabilmente torneranno in ruoli minori gli attori del primo film. White Bird è diretto da Marc Forster.