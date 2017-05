Wonder: il commovente trailer del film con Julia Roberts, Owen Wilson e il piccolo Jacob Tremblay

Jacob Tremblay. Il nome di questo ragazzo canadese di soli 10 anni vi dovrebbe essere ormai famigliare. La sua interpretazione del piccolo Jack accanto a Brie Larson in Room, che molti avrebbero voluto vedere coronata da una candidatura all'Oscar, lo hanno reso una celebrità cinematografica. Mentre aspettiamo di vederlo protagonista in The Book of Henry e tra gli interpreti del reboot di Predator di Shane Black, Jacob ha terminato le riprese di Wonder, il film tratto dall'omonimo best seller internazionale di R.J. Palacio, accanto a Julia Roberts e Owen Wilson. Del film è arrivato il primo trailer e noi ve lo mostriamo qui sotto:





Ecco la trama ufficiale del film:



Tratto dall'omonimo best seller di R.J.Palacio, Wonder racconta la commovente storia di August Pullman. Nato con una deformità facciale che, fino a ora, gli ha impedito di frequentare una scuola normale, Auggie si trasforma nel più improbabile dei supereroi quando fa il suo ingresso in quinta elementare nella scuola locale. Mentre la sua famiglia, i suoi nuovi compagni di classe e tutti quelli intorno a lui si sforzano per accettarlo, lo straordinario viaggio di Auggie li unirà tutti dimostrando che non puoi omologarti quando sei nato per distinguerti.