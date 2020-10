News Cinema

Wolfwalkers: il trailer del film animato irlandese in odore di Oscar

Daniela Catelli di 09 ottobre 2020

Si parla già di importanti riconoscimenti, nell'ambiente, per Wolfwalkers, ispirato al folclore irlandese, che in America sta per uscire e di cui è appena uscito il trailer.

Dopo La canzone del mare, un altro lungometraggio animato ispirato al folclore irlandese sta facendo parlare di sé in ottimi termini per la sua perizia tecnica e la storia: si tratta di The Wolfwalkers di Tomm Moore e Ross Stewart, disegnato a mano, di cui è appena uscito il trailer. Un ritorno alla "vecchia" animazione classica che è una boccata d'aria fresca in un'epoca dominata dal CGI, per quanto bene possa essere utilizzata questa tecnica. Il film è la terza produzione della casa di produzione di Kilkenny Cartoon Salon, dopo The Secret of Kells e La canzone del mare, e proprio a Kilkenny, nel diciassettesimo secolo, è ambientata l'affascinante storia. Al centro ci sono due ragazzine-lupe che cercano di salvare il popolo dei lupi dalla caccia degli abitanti del villaggio. Un film che contiene un messaggio molto importante, sottolinea uno degli autori, Tomm Moore: "I lupi sono importanti nel folklore irlandese. Sono associati alla campagna e alla trasformazione umana. Da adolescenti, io e Ross conoscevano la storia del popolo dei lupi di Ossory. Abbiamo preso in prestito un po' di quella mitologia ma ci siamo concessi delle licenze poetiche. Il lupo era visto come una persona e un compagno, un predatore al vertice, piuttosto che un mostro contro cui dovevamo combattere e questo ci è stato di grande ispirazione". Wolfwalkers uscirà in America il 13 novembre prima di approdare su Apple TV+ l'11 dicembre.

