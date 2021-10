Wolfman con Ryan Gosling, dirige Derek Cianfrance

News Cinema

Sarà Derek Cianfrance, che ha già diretto Ryan Gosling in Come un tuono e Blue Valentine, a firmare la regia del nuovo Wolfman interpretato dall'attore.

Da un anno è in preproduzione un nuovo Wolfman interpretato da Ryan Gosling, ma l'iniziale coinvolgimento come regista di Leigh Whannell (che per la Universal nel 2020 si è già occupato dell'altro "monster" Uomo invisibile) è stato smentito: la regia sarà affidata infatti a Derek Cianfrance, che ha già un trascorso professionale e creativo con Gosling, avendolo diretto in Come un tuono e Blue Valentine.

L'allontamento di Whannell in realtà è legato ad altri impegni di quest'ultimo, e pare che sia stato proprio Gosling, assai deciso a perseguire la sua idea non ancora rivelata per il film, a ripensare all'amico Derek. Non era scontato che accettasse, perché Cianfrance dovrà così affrontare una produzione per una major, non l'opera di stampo indipendente alla quale è abituato. Nonostante questo, il nuovo approccio della Universal ai suoi storici marchi "mostruosi" si è modificato dopo il flop della Mummia con Tom Cruise, dando briglia sciolta a un approccio autoriale film per film, senza obblighi di "universe" vari di stampo paramarveliano. D'altronde lo stesso Uomo insivibile di Whannell è costato appena 7 milioni di dollari, prodotto dalla Blumhouse, incassandone 143: numeri alla Saw, senza le ansie del blockbuster.

Non sappiamo ancora quale sarà l'approccio per il nuovo Wolfman, ma pare che Gosling punti su un'ambientazione contemporanea e non in costume, come invece accadde per il sottovalutato Wolfman (2010) con Benicio del Toro.

[Foto di Derek Cianfrance a cura di GaboT, da Wikimedia Commons] Leggi anche Ryan Gosling sarà Ken nel film sulla Barbie con Margot Robbie