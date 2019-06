Woddy Allen inizierà a girare una nuova commedia "spagnola" a luglio

Dopo le numerose traversie legate alle dispute (anche legali) con Amazon per la distribuzione di Un giorno di pioggia a New York, Woody Allen si prepara a tornare dietro la macchina da presa. Il prossimo mese inizieranno infatti le riprese del suo nuovo progetto il cui titolo di lavorazione è Wasp 2019. Nel cast troveremo Christoph Waltz, Louis Garrel, Elena Anaya, Gina Gershon, Sergi López e Wallace Shawn. Quest’ultimo caratterista per Allen ha già recitato in capolavori come Manhattan, Radio Days, Ombre e nebbia e la miniserie Crisi in sei scene. Alla produzione di Wasp 2019 (che dovrebbe significare Woody Allen Spanish Project) ci sarà Mediapro, compagnia che ha già realizzato insieme all’autore newyorkese Vicky Cristina Barcelona, Incontrerai l’uomo dei tuoi sogni e Midnight in Paris.

Il tono del nuovo film di Allen dovrebbe essere quello della commedia romantica: al centro della vicenda ci sarà una coppia di turisti americani che si reca in Spagna per il festival di cinema di San Sebastian. Ben presto la coppia si troverà a subire (fin troppo) il fascino della terra spagnola e dei film: la donna avrà una relazione clandestina con un’affascinante regista spagnolo, mentre suo marito si invaghirà di una bella ragazza del posto. Non appare troppo difficile immaginare che il personaggio francese sarà interpretato da Louis Garrel mentre la bella spagnola avrà il volto di Elena Anaya.

Ricordiamo infine che Un giorno di pioggia a New York, il cui cast è composto tra gli altri da Timothée Chalamet, Elle Fanning, Jude Law e Liev Schreiber, uscirà in Italia il prossimo 3 ottobre distribuito da Lucky Red.