Without Remorse: lo spy thriller di Stefano Sollima sembra destinato verso Amazon Prime Video

News Cinema

L’adattamento del romanzo di Tom Clancy Wiuthout Remorse Senza rimorso diretto da Stefano Sollima e con Michael B. Jordan dovrebbe finire sulla piattaforma di Amazon.

Saranno probabilmente gli Amazon Studios, sempre che le trattive avanzate si concretizzino, a distribuire in tutto il mondo lo spy thriller Whitout Remorse, tratto dal romanzo del maestro del genere Tom Clancy, in italiano pubblicato come Senza rimorso da Rizzoli. Il film, prodotto da Paramount Pictures, è stato diretto da Stefano Sollima e ha come protagonista la giovane stella in ascesa Michael B. Jordan nei panni del personaggio di John Clark. La sceneggiatura è stata scritta da Taylor Sheridan e Akiva Goldsman, anche produttore insieme a Josh Appelbaum e altri.

John Clark è a capo di un’unità dell’antiterrorismo chiamata Rainbow Six, e dall’autore Tom Clancy è ritenuto una sorta di lato oscuro del protagonista di quasi tutti i suoi romanzi, Jack Ryan. Clark è già stato interpretato in passato da Willem Dafoe in Sotto il segno del pericolo, nel 1994, e da Liev Schreiber nel 2002 in Al vertice della tensione.

Without Remorse dovrebbe essere il primo di una serie che avrebbe come secondo capitolo l’adattamento di Rainbow Six. Sarebbe la seconda serie, questa volta cinematografica, basata sui lavori di Tom Clancy dopo Jack Ryan, con John Krasinski nei panni di Ryan, prodotta e distribuita sempre da Amazon Prime e arrivata alla seconda stagione. L’uscita di Without Remorse era originariamente stata fissata per il 26 febbraio 2021.