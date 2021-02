Without Remorse: arriva su Amazon Prime il film diretto da Stefano Sollima con Michael B. Jordan

News Cinema

Il film, che sarà disponibile in streaming dal 30 aprile, racconta l'esplosiva storia delle origini di John Clark, uno dei personaggi più noti creati da Tom Clancy e appartenenti all’universo di Jack Ryan.

Debutterà in streaming il 30 aprile su Amazon Prime Video Tom Clancy’s Without Remorse, nuovo film diretto da Stefano Sollima che vede protagonista, nonché produttore, il Michael B. Jordan della saga di Creed.

Sceneggiato da Taylor Sheridan e Will Staples,Without Remorse racconta l’esplosiva storia delle origini dell'eroe d'azione John Clark – uno dei personaggi più noti creati dallo scrittore Tom Clancy e appartenenti all’universo di Jack Ryan - un esperto Navy Seal alla ricerca di giustizia per l’omicidio della moglie incinta, rivela una cospirazione internazionale. Quando una squadra di soldati russi uccide la sua famiglia in una rappresaglia per il suo ruolo in un’operazione top-secret, il sergente capo John Kelly (Michael B. Jordan) cerca gli assassini a qualsiasi costo. Unendo le forze con un compagno dei Navy Seal (Jodie Turner-Smith) e un misterioso agente della CIA (Jamie Bell), nella sua missione Kelly rivela involontariamente un complotto che minaccia di travolgere gli Stati Uniti e la Russia in una guerra totale. Combattuto tra l’onore personale e la lealtà verso il suo paese, Kelly deve affrontare i nemici senza alcun rimorso se vuole evitare un disastro e rivelare i potenti che si celano dietro la cospirazione.

Nel cast del film ci sono anche Lauren London, Brett Gelman, Jacob Scipio, Jack Kesy, Colman Domingo e Guy Pearce.

La diffusione su Prime Video di Without Remorse è un ulteriore passo nell'intesa produttiva già esistete tra azon Studios e Outlier Society di Michael B. Jordan. Outlier Society produrrà e acquisirà pellicole di alto livello con filmmaker e talenti innovativi ed eterogenei, per arricchire sempre di più la crescente offerta di film originali di Amazon.

La partnership creativa a 360 gradi con Jordan e Outlier Society coinvolgerà anche diverse altre linee di business di Amazon da fashion a Audible e Music, a altri - a partire dal debutto di Jordan nello spot di Alexa andato in onda durante l’ultimo Superbowl. Lo spot, che gioca sul titolo di uomo più sexy del mondo di cui Jordan è stato insignito da People, e in cui diventa il “corpo” di Alexa, ha debuttato durante l’ultimo quarto della partita.