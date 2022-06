News Cinema

Without Blood di Angelina Jolie: in corso in Puglia e poi a Roma le riprese del film

di Mauro Donzelli 09 giugno 2022 5

Sono partite da alcuni giorni in Puglia, per poi spostarsi a Roma e in altre città italiane, le riprese di Without Blood, quinto film scritto e diretto da Angelina Jolie con Salma Hayek.