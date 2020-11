Wisteria è il nuovo progetto di David Lynch per Netflix: cosa sappiamo?

News Cinema

David Lynch si prepara a tornare su un set. Lo farà fra poco per Netflix, con un misterioso progetto intitolato Wisteria.

Sono mesi che si parla di David Lynch e di una sua collaborazione con Netflix, ma quelle che fino a ieri erano soltanto delle voci, oggi sono diventate una certezza, la certezza che dal mese di maggio il regista si metterà al lavoro su un progetto intitolato Wisteria.

La notizia arriva da Production Weekly, ma il colosso dello streaming preferisce fare il vago e resta prudentemente in silenzio. Così a noi non è dato sapere praticamente nulla, a cominciare da un dettaglio molto importante: si tratterà di un film o di una serie?

Noi saremmo più contenti se il buon David si dedicasse a un lungometraggio, visto che l'ultimo da lui diretto, Inland Empire, risale al lontano 2006. I cultori di Twin Peaks si augurano invece che il loro beniamino si metta alla guida di una serie. Se così dovesse essere, non si tratterà della quarta stagione della celeberrima serie con Kyle MacLachlan, che pure aveva affermato che avrebbe volentieri ripreso il suo ruolo. A escluderlo è stato, proprio questo weekend, il co-autore Mark Frost, che su Twitter ha scritto di non essere stato contattato in proposito. Quanto a Lynch, l'unica cosa che ha detto tempo fa è che, se non fosse stato per la pandemia, avrebbe cominciato a girare "un film o una storia con una continuità narrativa". Questa parole non ci aiutano, anche perché tanto i film quanto le serie possono avere una continuità narrativa.

Netflix ha collaborato con David Lynch di recente, distribuendo il suo cortometraggio del 2017 What Did Jack Do?, nel quale il regista, nei panni di un detective, interrogava una scimmia accusata di omicidio. L'avete visto? Noi lo abbiamo semplicemente adorato. Del resto, è frutto della meravigliosa immaginazione di uno dei più grandi filmmaker di sempre.