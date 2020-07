Wishbone, il Jack Russell parlante della serie Wishbone, il cane dei sogni arriva al cinema

News Cinema

Il Jack Russell Terrier protagonista della serie anni '90 Wishbone, il cane dei sogni sarà protagonista di un film prodotto da Peter Farrelly.

Chi di voi ha sentito parlare di Wishbone? Wishbone è un Jack Russell Terrier che è stato protagonista, dal 1995 al 1998, di una fortunata serie tv statunitense intitolata Wishbone, il cane dei sogni e creata da Rick Duffield per i più piccoli. La notizia di oggi, che renderà felici i bambini ma anche gli amanti del migliore amico dell’uomo, è che il telefilm approderà al cinema. Il film sarà prodotto da Peter Farrelly, che nel 2018 ha diretto quel Green Book che nel 2019 si è aggiudicato l'Oscar per il miglior film, per il miglior attore non protagonista e per la migliore sceneggiatura originale. Stando a The Wrap, dietro a Wishbone - The Movie ci sono la Universal e la Mattel Films, mentre della sceneggiatura si dovrebbe occupare un certo Roy Parker.

Tornando al nostro simpatico Wishbone, si tratta di un cane parlante che abita nella cittadina rurale texana di Oakdale insieme al padrone Joe Talbot. Con lui e con i suoi amici Samantha e David se ne va a zonzo e si imbatte in una serie di mirabolanti avventure. Wishbone ha poi l'abitudine di sognare a occhi aperti e immagina se stesso nei panni dei più famosi personaggi della storia e della letteratura, che lo portano a rivivere vicende come quella di Romeo e Giulietta, Don Chisciotte, Oliver Twist, Sherlock Holmes, Frankenstein. Nel video qui sotto potrete fare la conoscenza di Wishbone. Noi lo adoriamo già!