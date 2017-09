Winona Ryder e Keanu Reeves in Destination Wedding

Winona Ryder ultimamente è mamma disperata nella serie culto Stranger Things, mentre Keanu Reeves ha rilanciato la sua carriera con i primi due capitoli dell'action John Wick. Fa piacere che entrambi si siano presi una pausa dai ruoli cupi e/o cruenti con Destination Wedding, commedia romantica opera seconda del regista Victor Levin.

La storia racconta di due invitati a un matrimonio, entrambi insopportabili e scettici sull'idea stessa delle nozze (dopo passate esperienze): loro malgrado svilupperanno un afffetto l'uno per l'altra, rimanendo però molto guardinghi sulle conseguenze dei legami, che ormai temono...





Le riprese del lungometraggio sono appena terminate e si attende una data d'uscita. Non è certo la prima volta che Reeves e Ryder lavorano insieme: ci fu l'ormai vintage Dracula di Bram Stoker di Francis Ford Coppola, ma i due attori si sono ritrovati insieme anche in A Scanner Darkly e nel meno noto The Private Lives of Pippa Lee. Prossimamente rivedremo Keanu in John Wick Part 3, ancora in preproduzione, mentre Winona tornerà nei panni di Joyce nella seconda imminente stagione di Stranger Things.