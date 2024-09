Wilson di Cast Away: la origin story del pallone da pallavolo amico di Tom Hanks

News Cinema

Lo sceneggiatore di Cast Away William Broyles Jr. racconta com’è nato il personaggio di Wilson, il pallone con cui il personaggio di Chuck Noland interagisce dopo il naufragio sull’isola deserta.

Uno dei comprimari più sui generis del cinema americano è senza dubbio il pallone Wilson con cui Tom Hanks interagisce in Cast Away, mentre cerca di sopravvivere su un'isola deserta all'indomani di un disastro aereo. Chiunque abbia visto il film di Robert Zemeckis uscito in Italia nel 2001, adora Wilson e si commuove ogni qual volta rivede la scena in cui Chuck Noland lo vede allontanarsi trascinato dalla corrente del mare. Wilson ha un ruolo fondamentale nella vicenda del naufrago, perché è uno strumento per non farlo cedere alla pazzia o alla disperazione. Inizialmente non era previsto nell'economia del racconto, ma poi allo sceneggiatore William Broyles Jr. è successa una cosa che ha ispirato la creazione dell'amico immaginario ma non troppo del dirigente operativo della FedEx.

Cast Away: com'è nato il personaggio del pallone Wilson

Come sappiamo, nel 2001 Cast Away è stato candidato all'Oscar per il miglior attore protagonista (ovviamente Tom Hanks) e per il miglior sonoro. Qualcuno scherza dicendo che anche Wilson avrebbe meritato la nomination, ovviamente come non protagonista. Il film, però, è rimasto a bocca asciutta, il che dispiace. Se non altro è stato un successo di pubblico e di critica e ha sbancato i botteghini.

Tornando a Wilson, dovete sapere che, mentre era al lavoro sulla sceneggiatura, William Broyles Jr. ha incontrato diversi sopravvissuti. In più, sempre per amor di precisione e verità, ha trascorso una settimana solo su un'isola deserta. Desiderava capire quali sensazioni avrebbe provato Chuck Noland. Durante quel difficoltoso soggiorno, gli è capitato di imbattersi in un pallone da pallavolo che il mare aveva spinto fino a riva. Quel casuale "incontro" gli ha fatto capire che era importante far vedere che Chuck stava imparando a comunicare e che si stava legando non a un altro essere umano ma a un pallone da pallavolo. Ciò gli consentiva di trasformare Wilson in una sua proiezione o alter ego.

William Broyles Jr. ha raccontato inoltre di aver scritto delle "battute" per Wilson: parole a cui Hanks si sarebbe potuto aggrappare. Ovviamente non le sentiamo, ma per l'attore protagonista si sono rivelate importanti. Inoltre Wilson ha consentito allo sceneggiatore di inserire un po’ di dialogo in un film di sopravvivenza, cosa che è molto rara. Wilson, infine, permetteva a Chuck di mantenere un barlume di umanità, anche se poi, una volta tornato a casa, l'uomo si accorgeva che comunicare con le persone era molto più complicato.

All'indomani dell'uscita di Cast Away, la Wilson Sporting Goods ha registrato un boom di vendita. Tutti volevano comprare il pallone del film, tanto che il general manager dell'azienda ha detto: "Il pallone rimbalza fuori dalla palestra ed entra nell'arena della cultura pop". Last but not last, la Wilson ha messo in vendita, nel 2001, una linea di palloni da pallavolo bianchi con sopra l'impronta rossa di una mano. Erano identici al caro Wilson, al quale Noland aveva aggiunto, grazie a dei ramoscelli, perfino una capigliatura.