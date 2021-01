Willy's Wonderland, trailer: Nicolas Cage vs parco giochi vivo e maligno

News Cinema

A noleggio On Demand negli USA dal 12 febbraio, Willy's Wonderland è un altro titolo "cult" con Nicolas Cage. In attesa di scoprire dove trovarlo in Italia, vediamo il trailer appena diffuso.

Vi è piaciuto Una notte al museo? Bene, Willy's Wonderland è la versione horror con un parco divertimenti al posto del museo e Nicolas Cage al posto di Ben Stiller.

Il nostro eroe Nic interpreta un tizio solitario e taciturno che viaggia con la sua auto chissà da dove e chissà per quale destinazione. Ciò che conta è la remota cittadina in cui è costretto a fermarsi quando la sua auto si guasta. Non avendo la possibilità di pagare la riparazione, accetta in cambio di trascorrere la nottata al Willy's Wonderland occupandosi delle pulizie. Il parco divertimenti però ha un segreto che il guardiano per una notte scopre molto presto. Le mascotte e i pupazzi animatronici si animano, posseduti da un'entità maligna assetata di sangue che vuole far fuori il protagonista. Hey, quello non è un personaggio qualunque però, è Nicolas Cage in un'altro dei suoi titoli "cult" che non potremo evitare di vedere. Quindi, cari pupazzi maligni, per capire se vi salverete... ha da passà 'a nuttata.

Willy's Wonderland, diretto da Kevin Lewis, uscirà a noleggio on demand negli USA il 12 febbraio. Non tarderemo a scoprire su quale piattaforma streaming operante lo acquisterà per il nostro divertimento.

Qui sotto il trailer originale di Willy's Wonderland.