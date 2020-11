Willy’s Wonderland: Nicolas Cage solo contro un lunapark maledetto nel primissimo teaser dell’horror

News Cinema

Visto che è abituato a combattere contro tutti e tutto, Nicolas Cage ha pensato di tener testa ai pupazzi animatronici di un lunapark nell'horror Willy's Wonderland, di cui è appena uscito il teaser trailer.

Sono arrivate le prime preziosissime immagini dell'horror con protagonista Nicolas Cage Willy's Wonderland, un film che ci trascina in uno dei luoghi che da sempre scatenano l'immaginazione dei registi che amano spaventare attraverso il cinema: i lunapark. E’ in uno di questi che trova lavoro il nostro Cage, ma siccome Cage non è Cage se non si arrabbia o lotta contro qualcosa, dimostrando di essere il re dei badass, ecco che i pupazzi animatronici di una serie di attrazioni cominciano a prendere vita e a dimostrare di avere intenzioni molto molto cattive.

Il teaser trailer di Willy's Wonderland: in pohi secondi succede di tutto

Willy's Wonderland arriverà nelle sale cinematografiche e on demand il prossimo anno, diretto da un certo Kevin Lewis e interpretato anche da Emily Tosta, Beth Grant, Ric Reitz e Chris Warner. Il teaser trailer del film è una cosina breve breve ma ha gli ingredienti giusti per scatenare l'hype dei fan di Nicolas Cage. Allora… innanzitutto l'attore ci fa capire subito chi è che comanda con un'inquadratura in cui dimostra grande figaggine, complici un gesto e un paio di stilosi occhiali da sole. Poi ecco arrivare il brivido con una di quelle vocette che terrorizzano grandi e piccini e che sembra provenire da un altoparlante. Segue quindi un prodigio, con una grossa volpe tutt'altro che rassicurante e un'agghiacciante scritta con il sangue, davanti alla quale il nostro mantiene fermezza. Infine l'azione si fa movimentata, mentre si evidenziano i due highlights del teaser, uno assai trash e un po’ licenzioso, quasi fossimo in una commedia irriverente anni '80, e l'altro che ci mostra di nuovo l'impavido Nick fra rabbia e distruzione. E’ tutto molto veloce, quindi aguzzate la vista e premete più volte il pulsante play. Dimenticavamo… c’è pure un personaggio femminile che potrebbe essere un villain.