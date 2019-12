Willy il Coyote torna in un nuovo film della Warner Bros

News Cinema

L'idea alla base del film, che sarà diretto da Dave Green, è molto divertente: Beep Beep vedrà il suo cacciatore... distratto.

Willy il Coyote tornerà sugli schermi cinematografici, in un lungometraggio ibrido in animazione e live-action intitolato Coyote VS ACME: la geniale premessa prevede che Coyote sia stanco dei fallaci marchingegni della fantomatica ditta ACME. Da sempre infatti il nostro predatore si rivolge all'azienda per ordinare per corrispondenza trappole improbabili che lo aiutino ad acchiappare il Road Runner, Beep Beep per gli amici. Non funzionano mai. Ora, se foste nei suoi panni, dopo decenni ne avreste anche un po' abbastanza: nella sceneggiatura di Jon & Josh Silberman, Wile / Willy prenderà di petto la questione, meditando vendetta e trascinando l'ACME in tribunale. Chissà quale sarà il ruolo del Road Runner in tutto questo!

Della regia si occuperà il Dave Green di Tartarughe Ninja: Fuori dall'ombra (2016), suggerendo che si punti a un ibrido che usi CGI e non animazione a mano libera. Saremmo però disposti a chiudere un occhio, perché a dir il vero l'idea di base si dimostra, almeno sulla carta, più che degna dello humor warneriano doc. Per chi invece senta la nostalgia di tutta la banda Warner, con Bugs e Daffy in testa, ricordiamo che l'anno prossimo è in arrivo il seguito di Space Jam: per saperne di più, vi rimandiamo al nostro articolo su quello che sappiamo di Space Jam 2.