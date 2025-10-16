TGCom24
Willie Peyote - Elegia Sabauda: alla Festa del Cinema di Roma il documentario sul musicista torinese

Federico Gironi

Cantautore, rapper, definitelo un po' come vi pare questo nome di punta della scena indie che viene da Torino e ha conquistato anche Sanremo (a modo suo), che viene raccontato e si racconta con schiettezza e sincerità in un buon doc diretto da Enrico Bisi.

Willie Peyote - Elegia Sabauda: alla Festa del Cinema di Roma il documentario sul musicista torinese

Parafrasando il titolo di un celebre film di Francesco Nuti, invece di Willie Peyote - Elegia sabauda questo documentario avrebbe potuto anche intitolarsi Willie Peyote e vengo da Torino. In entrambi i casi, comunque, il legame con la città è chiaro, e se non fosse chiaro abbastanza da subito ecco che questo cantautore e rapper, appoggiato a una ringhiera che affaccia sul Po, a due passi da Parco Ginzburg, ribadisce l’importanza del legame con una città di cui in qualche modo ama essere un simbolo: magari non come la Mole, ma come il gianduiotto o il vitello tonnato sì. Perché la questione è il senso d’identità.
Curiosamente, subito dopo si rimane in campo alimentare, ma si parla di carbonara e di cacio e pepe, piatti invece tipicamente romani: perché avere un’identità è una cosa, essere chiusi al mondo è un’altra, e chiuso al mondo Guglielmo Bruno di certo non lo è. Anzi, a un certo punto dice chiaramente che quando non poteva andare in giro, e vedere le cose, non è che sapesse cosa scrivere.
E poi la cacio e pepe anche perché, dice Willie Peyote, per lui l’obiettivo della musica dovrebbe essere sempre come la cremina di quella pasta lì: fatta con tre ingredienti e che viene sempre diversa quando la prepari.

Vi confesserò una cosa.
Di Willie Peyote, prima di vedere questo documentario conoscevo solo il nome, e ricordavo che forse era stato un anno a Sanremo (in realtà al Festival della Canzone Italiana che tutti amiamo e commentiamo sui social, nazionalpopolare in questi anni come mai forse prima, lui c’è stato due volte). Non so se questo mi renda poco credibile agli occhi di qualcuno: a me piace invece pensare di essere il soggetto perfetto per testare l’efficacia di questo doc di Enrico Bisi. Perché posso testimoniare di aver imparato qualcosa, qualcosa che non riguarda necessariamente solo la musica e le canzoni dell’artista torinese, e di aver sviluppato una certa quale curiosità al riguardo un personaggio che ha una sua complessità.

Ci sono due sottili linee orizzontali che rappresentano una sorta di spina dorsale del film: una è rappresentata dalle sessioni di registrazione di un brano, che guarda caso si chiama “Sulla riva del fiume” e che il titolo all’ultimo omonimo album di Willie Peyote; la seconda, che riemerge più raramente, è invece il confronto tra il musicista e dei bambini di una qualche scuola elementare torinese che gli fanno quelle domande di cui solo i bambini, non certo i giornalisti, sono capaci, di quelle domande che sembrano ingenue e banali e che invece sono tostissime, costingendo Guglielmo a tirare fuori delle verità che chissà se altrove avrebbe tirato fuori.
Attorno a queste due linee, Guglielmo Bruno che si racconta, immagini di repertorio, amici e colleghi e genitori, la passione per il Toro, le due partecipazioni sanremesi (dove conta “chi sei veramente” ma anche “quello che è giusto fare in quel contesto lì”), l’amore (che “ti fa scrivere bene”), ovviamente la musica, ma anche la politica (un po’), e la depressione con cui Guglielmo ha di che gestire da qualche anno, oramai.

È diretto, Willie Peyote, schietto, ma anche a modo suo elaborato, aggraziato, e a volte anche, intelligentemente sfumato. Come la sua musica. Come quando, ragionando attorno al successo e quel che comporta (che non è sempre facile da gestire) dice che “vincere non è l’unica cosa che conta, ma perdere ti fa girare i coglioni”. Come quando ai bambini dà la sua definizione di libertà, che è “non avere paura”.
Quello che è chiaro, è che Guglielmo Bruno, prima ancora di Willie Peyote, è una persona dotata di una gran sensibilità. Ma non è solo per questo che dice, a ragione, che è proprio la sensibilità a fare la differenza, a fare l’artista. Perché tutto il resto lo si può apprendere, lo si può allenare. Perfino il talento e la creatività. Ma la sensibilità, quella, o ce l’hai o non ce l’hai.
Questo doc, per dire, ce l’ha.

Federico Gironi
  • Critico e giornalista cinematografico
  • Programmatore di festival
